حان وقت الحرب العالمية على الإرهاب الإيراني

2022/01/25 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا تدرك غالبية الناس أن الإرهاب لا يعني العنف ضد المدنيين، فهذا عنف تحظره قوانين الحرب والمعاهدات الدولية.الإرهاب هو حيازة مجموعات غير حكومية قدرات عسكرية واستخدامها، إن ضد أهداف مدنية أو أهداف عسكرية.

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