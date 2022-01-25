2022/01/25 | 16:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز الابتكار والحركة وسائل التنقل الاعتيادية، ففي معرض CES، فإن Metaverse، أو ما وراء العالم، وكيفية تفاعل التقنيات المختلفة مع الواقع الافتراضي ظهرت كفكرة رئيسية.

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