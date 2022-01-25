اقبال والحمادي يلتحقان بمعسكر العراق في طهران

2022/01/25 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التحق ثنائي الدوري الانجليزي زيدان إقبال وعلي الحمادي ،اليوم الثلاثاء، ببعثة العراق في طهران، للمشاركة مع المنتخب أمام نظيره الإيراني، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشارك إقبال في بعض المباريات مع مانشستر يونايتد بالبريميرليج، إضافة إلى تمثيل فريق الرديف، كما يلعب حمادي لويكمب وندررز، أحد أندية الدرجة الأولى في إنجلترا.

ويعول المدرب بيتروفيتش على الثنائي في صنع الفارق بالمواجهة المرتقبة أمام متصدر المجموعة، وسط ظروف صعبة تواجه بعثة المنتخب العراقي.

وأُعلن إصابة قائد منطقة العمليات أمجد عطوان بفيروس كورونا، الأمر الذي دعا رئيس الوفد فراس بحر العلوم، للمطالبة بإعادة الفحص الطبي للمحترف في الدوري القطري.

كما تلقى اللاعبون المحترفون في الأندية الأوروبية “فرانس ضياء بطرس وزيدان إقبال ومهند جعاز وأمير العماري وعلي الحمادي”، في وقت سابق، إشعارا من شركات الطيران التركي بإلغاء رحلاتهم بسبب سوء الأحوال الجوية في تركيا، من تساقط الثلوج الكثيف.

وتدخل الجهاز الإداري للمنتخب، حيث غير مسار رحلاتهم صوب دبي، ومن ثم الوصول إلى طهران.

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