اتهام ايزيدي لـ”جهات سنية” باستغلال ملف النازحين.. فساد الهجرة ساهم بالكارثة

2022/01/25 | 16:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد الباحث المختص في الشأن الايزيدي عيسى سعدو، اليوم الثلاثاء، أن ملف النازحين استغل من “جهات سنية”، فيما أشار أن فساد وزارة الهجرة فاقم من معاناة النازحين وساهم في تأخير حسم هذا الملف.وقال سعدو لوكالة / المعلومة /، إن “هناك حوالي 250 ألف نسمة من الايزيديين في المخيمات منذ 8 سنوات ويعانون من […]

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