نهايات القديم وبداية الجديد - المنصور جعفر

2022/01/25 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا النص بيان بعض المفارقات المتتالية التي شكلت في السودان موات تجمع "قوى إعلان الحرية والتغيير" (ق ح ت) وسببت إنهيار حكم إنتفاضة ديسمبر أبريل المعلول، ومن ثم بدأت إنتفاضة جديدة ضد النظام الحاكم إتضحت معالمها منذ أكتوبر 2021 ببروز دور "لجان المقاومة" وأسلوب التظاهرات الفدائية المتوالية، وإرتفاع اللاءات الثلاثة ومتوالياتها.1 - البداية: كمن الفناء في بذرة تأسيس وانتشار ذلك الت ......





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