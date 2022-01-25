خبير قانوني: دعوى نصيف والعطواني تختلف عن الدعوى التي أقرتها المحكمة الاتحادية اليوم

2022/01/25 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان دعوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني تختلف عن الدعوى التي اقرتها اليوم المحكمة بشأن انتخاب رئيس البرلمان.وقال التميمي لوكالة ايرث نيوز”: إن “دعوى النائبة عالية نصيف و النائب عطوان العطواني تختلف عن الدعوى التي اقرتها اليوم المحكمة بشأن عضوية رئيس البرلمان والجلسة الاولى”.وأضاف […]

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