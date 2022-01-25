2022/01/25 | 16:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رد الاتحاد الاسيوي بكرة القدم على اتحاد الكرة العراقي بشأن قضية منع أيمن حسين من دخول لبنان.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد العراقيّ لكرة القدم تسلم رداً من قبل الاتحاد الآسيوي، وتحديداً من مدير وحدة التخطيط والتنسيق، كيم كونكريول، بعد مفاتحةِ الأول بقضية اللاعب أيمن حسين، ورفض الجانب اللبناني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسيوي يرد على اتحاد الكرة بشأن منع أيمن حسين دخول لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسيوي يرد على اتحاد الكرة بشأن منع أيمن حسين دخول لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).