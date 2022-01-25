2022/01/25 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في عدد

إصابات بفيروس كورونا بلغت 67809 إصابات،

فيما بلغ عدد الوفيات خلال الساعات الـ24

الماضية 681 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 865 إقليما،

تم تسجيل أكبر عدد منها ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا.. أكثر من 67 ألف جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا.. أكثر من 67 ألف جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).