قاآني يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

2022/01/25 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل

قاآني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة

بغداد، في زيارة غير معلنة.

وقالت "روسيا اليوم"، إن "قاآني وصل

بغداد قبل ساعات للقاء مجموعة من القادة

السياسيين الشيعة للتباحث

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