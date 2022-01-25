مجلس الوزراء يصوت على نقل ملكية أرض مسرح الرشيد من وزارة الاعمار إلى الثقافة

2022/01/25 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صوت مجلس الوزراء العراقي، على نقل ملكية أرض مسرح الرشيد من وزارة الاعمار إلى الثقافة.وجاء في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء صوت في جلسته، اليوم، على نقل ملكية الأرض المشيد عليها مبنى مسرح الرشيد من وزارة الاعمار إلى وزارة الثقافة / دائرة السينما والمسرح”.

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