2022/01/25 | 16:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، القبض على 3 مطلوبين وتنفذ حملة تفتيش على السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.وذكر بيان للقيادة ، انه تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز شعبة استخبارات الفوج الأول للواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مركز شرطة الشعلة من […]

ظهرت المقالة في بغداد..



قوة امنية تنفذ حملة تفتيش على السلاح غير المرخص أولاً على الايام نيوز.

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