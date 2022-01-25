مقاتلات وقاذفات وآلاف الجنود.. روسيا تبدأ

2022/01/25 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات الروسية، الثلاثاء، سلسلة جديدة من المناورات في جنوب البلاد على مقربة من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، مع تدريبات يشارك فيها ستة آلاف عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات، حسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

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