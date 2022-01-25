2022/01/25 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على انستغرام نشر فيديو سقطته الشهيرة على المسرح، ووجه من خلاله رسالة لـ لاتويا جاكسون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون بعد نشرها فيديو سقوطه على المسرح.. هل سخرت منه؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون بعد نشرها فيديو سقوطه على المسرح.. هل سخرت منه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).