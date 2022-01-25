2022/01/25 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بأربعة أشخاص يتاجرون بالمخدرات في محافظة الديوانية.وذكرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بجهد استخباري دقيق ومتابعة مستمرة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن الديوانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يتاجرون في […]

ظهرت المقالة بالجرم المشهود..



الاطاحة بـ 4 أشخاص يتاجرون بالمخدرات في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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