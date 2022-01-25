قرار من مجلس الوزراء بشأن مسرح الرشيد

2022/01/25 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن ملكية مسرح الرشيد.

ونقلت الوكالة الرسمية في خبر تابعته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء صوت خلال جلسة اليوم، على نقل ملكية الأرض المشيد عليها مبنى مسرح الرشيد من وزارة الاعمار إلى وزارة الثقافة دائرة السينما والمسرح".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد، اليوم الثلاثاء، ان مسرح الرشيد باقٍ في أيادٍ أمينة، مبينا ان وزيرة الإسكان طلبت نقل ملكية ارض مسرح الرشيد إلى وزارة الثقافة.

وابدت نقابة الفنانين، الاحد الماضي، استغرابها من قيام وزارة الاعمار ارجاع مسرح الرشيد وعائدتيه الى الوزارة.

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