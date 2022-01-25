النزاهة تضبط (3) حاويات ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2022/01/25 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط (3) حاويات ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل مع مركز الكمرك تم ضبط ثلاثة حاويات تحتوي على (مادة المعسل الممنوع من الاستيراد ومواد صحية) متروكة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأوضحت أن" الحاويات تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".

وبينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة الكيفيية الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

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