2022/01/25 | 17:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، صرف مستحقات قرار 315 بأثر رجعي لعامي 2019 و 2020 للاجراء اليوميين في دوائر البلديات وبلدية الناصرية والماء والمجاري والصحة.

ظهرت المقالة بأثر رجعي لعامين..



ذي قار تعلن الموافقة على صرف مستحقات قرار 315 أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأثر رجعي لعامين.. ذي قار تعلن الموافقة على صرف مستحقات قرار 315) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأثر رجعي لعامين.. ذي قار تعلن الموافقة على صرف مستحقات قرار 315) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).