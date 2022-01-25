2022/01/25 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

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