2022/01/25 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ نينوى..
أبدى عضو تجمع عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الثلاثاء، رفضه تشكيل أي حكومة بدون الإطار التنسيقي.
وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “أي حكومة بدون الإطار وقادته ستكون حكومة ضعيفة”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي قوة رئيسية لها مساهمة فاعلة في الحكومات السابقة ولها خبرة في إدارة الدولة، ويجب أن يكونوا على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع عشائري: لا حكومة بدون الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أبدى عضو تجمع عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الثلاثاء، رفضه تشكيل أي حكومة بدون الإطار التنسيقي.
وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “أي حكومة بدون الإطار وقادته ستكون حكومة ضعيفة”.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي قوة رئيسية لها مساهمة فاعلة في الحكومات السابقة ولها خبرة في إدارة الدولة، ويجب أن يكونوا على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع عشائري: لا حكومة بدون الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع عشائري: لا حكومة بدون الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).