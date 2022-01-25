تجمع عشائري: لا حكومة بدون الإطار التنسيقي



تجمع عشائري: لا حكومة بدون الإطار التنسيقي
2022/01/25 | 17:18 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ نينوى..

أبدى عضو تجمع عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الثلاثاء، رفضه تشكيل أي حكومة بدون الإطار التنسيقي.

وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “أي حكومة بدون الإطار وقادته ستكون حكومة ضعيفة”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي قوة رئيسية لها مساهمة فاعلة في الحكومات السابقة ولها خبرة في إدارة الدولة، ويجب أن يكونوا على […]

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