أسوشيتد برس: إمارة رأس الخيمة تخطط لاستضافة أندية قمار

2022/01/25 | 17:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إمارة رأس الخيمة عن سماحها ببدي أندية القمار أعمالها، في وقت تخطط فيه الشركة العملاقة في هذا المجال "وين ريزورتس"، عن صفقة بمليارات الدولارات.

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