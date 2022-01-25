المنتخب الوطني يعزز صفوفه بعد وصول حمادي وزيدان إلى طهران

2022/01/25 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصلَ لاعبا المنتخب الوطني زيدان إقبال وعلي الحمادي، الثلاثاء، إلى العاصمة طهران للمشاركة مع المنتخب أمام نظيره الإيراني، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 كانون الثاني 2022)، أن "وصول اللاعبين زيدان إقبال وعلي الحمادي تزامن مع وقت الوحدةِ التدريبيّة للمنتخبِ الوطني، وقد تمت تهيئةُ جميع الإجراءات الإدارية في استقبالهما وتأمين وصولهما الى فندقِ الاقامة".

وأضاف أنه "سيخضعُ اللاعبان الى فحوصات الـ بي سي ار، ويتم عزلهما لغاية ظهور نتائج الفحصِ في ساعةٍ متأخرةٍ من ليلة اليوم".

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