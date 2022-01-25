اصابات بحادث مروع بين 3 سيارات على طريق كلار خانقين

2022/01/25 | 17:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصيب عدد من الاشخاص، اليوم الثلاثاء، بحادث سير مروع، وقع بين 3 سيارات على طريق كلار خانقين.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “حادثا مروعا وقع بين ثلاثة سيارت على طريق كلار خانقين قرب شمعة ماء خانقين”.واضاف ان “الحادث اسفر عن عدة اصابات تم تحويله الى مستشفى خانقين العام”، دون ذكر المزيد […]

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