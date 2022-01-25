اسياسيل تعزز مكانتها كرائد شبكات المحمول في العراق بجائزتين عالميتين

2022/01/25 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إفتتحت آسياسيل عام 2022 بجائزتين كبيرتين عززتا مكانتها كرائد شبکات المحمول في العراق.

و أعلنت آسیاسیل نتائج أکثر من 240,000 إختبار لسرعة الإنترنت قام بها المستخدمون بإستخدام تطبیق اختبار السرعة الخاصة بأووكلا “Ookla” والتي أثبتت بأن لدی آسياسيل “أسرع شبكة للهاتف المحمول” و “أفضل تغطية للهاتف المحمول” في العراق بناءً علی نتائج النصف الثاني للعام 2021 والتي تؤکد کونها أفضل شبكة للهاتف المحمول في العراق.

جاء هذا التصنيف المميز بعدما بذلت آسياسيل جهوداً هائلة لعمل تحسينات كبيرة والتي ساعدت الشرکة علی تزويد عملائها بخدمات 4G+.

وأثبتت نتائج اختبارات السرعة بأن لدی شركة آسياسيل أفضل تغطية للهاتف المحمول في العراق بفضل تغطية شبكتها لأکثر من 99٪ من العراق.

وصنفت آسياسيل على أنها أسرع شبكة للهاتف المحمول بفضل مستوی سرعتها البالغة 48.73.



وقد اثبت هذان التصنيفان توفير آسياسيل لمشتركيها في العراق أفضل تجربة مع أفضل تغطية للهاتف المحمول في البلاد.

وعبر مدير العلاقات العامة والإتصالات في آسياسيل عمر فالح عن سعادته بحصول آسياسيل علی الجائزتين الكبيرتين من أووكلا “Ookla” حيث قال: ” إنه لمن دواعي سرورنا أن نحصل على جائزتي أسرع شبكة للهاتف المحمول في العراق، وأفضل تغطية للهاتف المحمول،هذا الإعتراف هو شهادة على الأداء الإستثنائي لشركة آسياسيل بناءً على تحليل أووكلا “Ookla” الدقيق للإختبارات والتي اجريت من خلال المستهلكین أنفسهم.

وقد صرح دوغ سَتلز، المدیر التنفیذي لأوکلا “Ookla” قائلاً: “جوائز سرعة الإختبار “Speedtest Awards” المقدمة من أوکلا “Ookla” مخصصة لنخبة من مشغلي الشبکات الذین قدموا أداء و تغطیة إنترنت إستثنائيَّين لسوق معین.



وانە لمن دواعي سرورنا ان نقدم لآسیاسیل جائزتي لأسرع شبکة للهاتف المحمول و أفضل تغطیة للهاتف المحمول في العراق.



هذا الإعتراف هو شهادة على أدائها الإستثنائي في الربع الثالث والربع الرابع للعام 2021 بناءً على تحليل أووكلا “Ookla” الدقيق للإختبارات والتي اجراها المستهلكون أنفسهم من خلال تطبیق إختبار السرعة “Speedtest” الخاص بأووکلا ‘Ookla’.”

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