الصحة العراقية تسجل 9 وفيات و7693 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/01/25 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الثلاثاء، 7693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3025 شخصا للشفاء”.

وأضاف الوزارة في بيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 60429”.

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