2022/01/25 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء ينقل ملكية الأرض المشيد عليها مسرح الرشيد من وزارة الاعمار الى الثقافة

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