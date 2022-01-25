2022/01/25 | 17:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QHKkjIP2Y0s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاي الفقرة راح نتعرف اكثر عن مرض تصلب الشرايين وامراض القلب مع الدكتورة فرح الخياط ببرنامج biotic) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاي الفقرة راح نتعرف اكثر عن مرض تصلب الشرايين وامراض القلب مع الدكتورة فرح الخياط ببرنامج biotic) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).