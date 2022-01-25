2022/01/25 | 17:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب شاختار الاوكراني يهزم منتخب الشباب في مباراة ودية

ظهرت المقالة شباب شاختار الاوكراني يهزم منتخب الشباب في مباراة ودية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب شاختار الاوكراني يهزم منتخب الشباب في مباراة ودية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب شاختار الاوكراني يهزم منتخب الشباب في مباراة ودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).