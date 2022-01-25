2022/01/25 | 17:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت تهيئةُ جميع الإجراءات الإدارية في استقبالهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول زيدان والحمادي إلى طهران) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول زيدان والحمادي إلى طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).