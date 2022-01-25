الحكومة تتخذ قرارا لتأمين الحدود العراقية السورية

2022/01/25 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتخذت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قرارا يخص تأمين الحدود العراقية السورية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "الحكومة مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء استمع لنائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود للاطلاع على الموقف الأمني".

وأشار إلى أن "المجلس ناقش قراراً يتعلق بالمنظومة الأمنية للحدود مع سوريا وأصدرنا قرارات عديدة لتأمينها".ووافق مجلس الوزراء، بحسب ناظم، على "تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني (كونكريتي) على الحدود مع سوريا".

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