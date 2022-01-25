الموافقة على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني “كونكريتي” على الحدود مع سوريا

2022/01/25 | 17:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني (كونكريتي) على الحدود مع سوريا.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، ان الحكومة مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، مشيرا الى ان مجلس الوزراء استمع لنائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود للاطلاع على الموقف الأمني.وأضاف، …

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