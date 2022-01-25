الحلبوسي “يغرد” بعد قرار المحكمة الاتحادية

2022/01/25 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تغريدة يشكر فيها القضاء العراقي بعد قرار المحكمة الاتحادية.وغرد الحلبوسي على صفحته في تويتر، وتابعتها “ايرث نيوز”: “شكرا للقضاء العراقي المستقل ودوره المهني في حفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية”.يذكر ان المحكمة الاتحادية ردت، في وقت سابق من اليوم، دعوى كل من النائب باسم […]

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