آمر فوج الطارمية بالحشد الشعبي يروي تفاصيل “الليلة الموجعة” التي قصمت ظهر الإرهاب شمالي بغداد

2022/01/25 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف آمر فوج الطارمية بالحشد الشعبي إبراهيم حسين المشهداني، الثلاثاء، عن تفاصيل العملية الأمنية التي قام بها ابطال الفوج مساء امس الاثنين في قضاء الطارمية بعد الضربة الجوية الناجحة التي أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين الدواعش، فيما أكد أن العمليات الأخيرة قصمت ظهر الإرهاب في مناطق شمالي بغداد.وقال المشهداني إن “قوة من […]

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