الحشد يروي تفاصيل “ليلة القضاء على داعش” في الطارمية

2022/01/25 | 17:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ليلة تدمير عناصر داعش الارهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وقال آمر فوج الطارمية بالحشد الشعبي إبراهيم حسين المشهداني، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “قوة من أبطال فوج الطارمية بالحشد الشعبي توجهت الى الأماكن التي استهدفها الطيران العراقي وتفاجأت بوجود إرهابيين اثنين على قيد […]

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