الحلبوسي يقدم شكره للقضاء العراقي

2022/01/25 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، شكره إلى القضاء العراقي.وقال الحلبوسي، في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "شكراً للقضاء العراقي المستقل ودوره المهني في حفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية".وقررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما أشارت إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.كما قررت المحكمة التي عقدت اليوم للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى التي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

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