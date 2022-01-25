2022/01/25 | 17:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدم طفل والديه بعدما قام بطلب أثاث من "وول مارت" بمبلغ 1786 دولارات دون علمهما، حيث أنهما لم يعلما بفعلته إلا بعد وصول صناديق كبيرة إلى منزل العائلة في نيوجيرسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفل بعمر 22 شهرًا يصدم والديه ويطلب بمبلغ 1786 دولارات دون علمهما.. كيف كان رد فعلهما؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفل بعمر 22 شهرًا يصدم والديه ويطلب بمبلغ 1786 دولارات دون علمهما.. كيف كان رد فعلهما؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).