تحالف فايزر – بيونتيك يبدأ خطوات عملية لإنتاج لقاح مضاد لأوميكرون

2022/01/25 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

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بدأ تحالف شركتي فايزر وبيونتيك خطوات عملية لإنتاج لقاح مضاد لماحور أوميكرون.

وأعلن تحالف الشركتين أنه بدأ استقبال متطوعين لتجربة سريرية ترمي إلى اختبار السلامة والاستجابة المناعية للقاح مضاد للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم خمسة وخمسين عاما.

من جهتها قالت المسؤولة عن اللقاحات في شركة فايرز كاثرين جانسن إنه في وقت تفيد المعطيات الحالية أن الجرعات المعززة من اللقاح الأصلي تحمي من الأعراض الخطيرة لأوميكرون فإن الشركة تفضل التصرف بحذر أكبر.

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