2022/01/25 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناظم: مجلس الوزراء قرر الاستمرار بتلبية احتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح

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