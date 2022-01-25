الجبوري يعلن تشكيل “تحالف السيادة” بقيادة الخنجر

2022/01/25 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن القيادي في تحالف العزم، احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف السيادة بقيادة، خميس الخنجر.وغرد الجبوري على تويتر، وتابعته “ايرث نيوز”: “مبارك لجماهيرنا ومحافظاتنا إعلان تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر”.واشار الى ان “راية هذا التحالف ستكون هي الممثلة الرسمية والشعبية لمحافظاتنا وحقوق أهلنا”.ا ع مبارك لجماهيرنا ومحافظاتنا إعلان " تحالف […]

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