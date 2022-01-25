القبض على 3 متهمين احدهم بحوزته مواد مخدرة في بابل

2022/01/25 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين إثنين بتهمة السرقة ومخالف يحمل مواد مخدرة ضمن سيطرات المحافظة الرئيسية.وأوضحت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مفارز سيطرة النيل (الطريق القديم) ، ألقت خلال إجراءات تدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية، شمالي مدينة الحلة ، القبض على مطلوب بتهمة السرقة […]

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