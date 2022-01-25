2022/01/25 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

منتخبنا الشبابي يخسر من شباب شاختار الاوكراني بمباراة تجريبية

خسر منتخبنا الشبابي امام شباب نادي شاختار دونتيسك الاوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم الثلاثاء اول مبارياته التجريبية ضمن معسكره المقام حاليا في أنطاليا.

منتخب الشباب يباشر تدريباته في معسكر أنطاليا

و باشرَ منتخبُ الشباب، امس تدريباته بمعسكر أنطاليا.



حيثُ خاضَ مرانه بواقع وحدتين صباحية و أخرى مسائية و فيها ركزَ الملاكُ التدريبيّ، بقيادة المدرب عماد محمد، على التدريباتِ التنشيطيّة وتمارين الحديد، وفي الوحدةِ التدريبيّة المسائية تم التركيزُ على بعض التدريبات التكتيكيّة .وشهدت التدريباتُ تواجد جميع اللاعبين باستثناء (الاي علي) المحترف في الدوري السويدي بداعي الإصابةِ، وكذلك (كرار حيدر محمد) الذي أكدت الفحوصاتُ الطبيّة إصابته بفيروس كورونا، بينما من المؤمل وصول لاعب ملبورن ستي الأسترالي (شربل شمعون) قادماً من أستراليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الشبابي يخسر من شباب شاختار الاوكراني بمباراة تجريبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الشبابي يخسر من شباب شاختار الاوكراني بمباراة تجريبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).