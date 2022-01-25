اهالي الرمادي يناشدون: شوارعنا محفرة ومدمرة بالكامل (فيديو)

2022/01/25 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يبين شوارع مركز مدينة الرمادي وتحديدا حي الجمعة حيث ما تزال محفرة بالكامل على الرغم من سقوط الأمطار وحالة الجو غير المستقرة.ويناشد مواطنون عبر (بغداد اليوم) الجهات الحكومية المختصة للأسراع بأعمار الشوارع وتبليطها، خاصة وأن أجزاء كبيرة منها ماتزال على حالها رغم مرور أشهر على حفرها.

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