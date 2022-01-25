ناظم: مجلس الوزراء وافق على تمويل بناء سياج على الحدود مع سوريا

2022/01/25 | 18:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء قرر الاستمرار بتلبية احتياجات العوائل النازحة.

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