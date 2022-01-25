دولة القانون يرد على وزير الدفاع: دماء الشهداء أوصلتك للمنصب

2022/01/25 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..انتقد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الدفاع بشأن المقاتلين ، مشيرا الى أن دماء الشهداء هي من أوصلت جمعة عناد إلى المنصب .وقال عضو الائتلاف، وائل الركابي لوكالة / المعلومة /، إن “أي تصريح من أي قائد عسكري سواء كان على مستوى القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع […]

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