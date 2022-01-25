ميتا تكشف عن كمبيوتر خارق

2022/01/25 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شركة ميتا، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك أنها تصنع جهاز كمبيوتر خارقا، سيكون الأسرع في العالم.وقالت إنها ستنتهي من صناعة الجهاز الذي يحمل اسم AI Research Super Cluster (RSC) في منتصف العام الجاري، وتعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم بقدرة توازي مرتين ونصف ضعف سرعة الأجهزة الموجودة حاليًا.وأوضحت ميتا […]

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