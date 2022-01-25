منتخب الشباب يخسر أمام شاختار الاوكراني في الإطار الودي

2022/01/25 | 18:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خسر منتخب شباب العراق أمام فريق شباب شاختار الاوكراني بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن معسكره المقام في مدينة انطاليا التركية.وسيواجه منتخب ليوث الرافدين فريق شباب المكسيك بعد غد الخميس في ثاني مبارياته التجريبية.وباشرَ منتخبُ الشباب، امس الاثنين، تدريباته في معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية، حيثُ خاضَ مرانه الأول والذي ركزَ […]

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