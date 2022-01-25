خطط جديدة لتعزيز الأمن في كركوك

2022/01/25 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميكشف محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطط جديدة لتعزيز أمن المحافظة، فيما أشار إلى أن العمليات الأمنية مستمرة ضد فلول عصابات داعش الإرهابي. وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة ستعمل وفق الخطط الامنية على نصب 20 كاميرا حرارية ونصب ابراج فضلا عن فتح وانشاء طرق جديدة تؤمن حركة القطاعات العسكرية التي من شأنها اعادة الاستقرار ونجاح الخطط الامنية". وأضاف، أن "الطرق الجديدة ستمكن القوات الامنية من ملاحقة فلول الارهاب في المناطق التي تشهد اعمال ارهابية بين الحين والاخر". وأشارإلى أن "جاهزية القطعات العسكرية وعملياتها اليومية المستمرة من خلال تدمير المضافات واصطياد رؤوس الارهاب والقبض عليهم كان لها الاثر البالغ في تعزيز واستقرار أمن المحافظة".

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