أوميكرون وجرعة اللقاح التعزيزية.. دراسة حاسمة و

2022/01/25 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يتم فيه التباحث بشأن ما إذا كانت هناك حاجة فورية لحصول البعض على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أظهرت دراسة معملية أولية، أن الأجسام المضادة التي ينتجها لقاح فايزر قادرة على منع الإصابة بأوميكرون لمدة أربعة اشهر بعد الجرعة الثالثة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

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