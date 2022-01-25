وزير خارجية أوكرانيا لـCNN: لن نكون دولة تتلقى تعليمات من قوة عظمى.. وأمريكا ملتزمة بصد روسيا

2022/01/25 | 18:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN كلاريسا وارد، إن بلاده لن تقبل أن تكون دولة "ترفع الهاتف لتسمع تعليمات القوة العظمى وتتبعها"، مؤكدًا أنه "إذا قدم أي شخص تنازلاً بشأن أوكرانيا، خلف ظهر أوكرانيا، فلن نقبل ذلك"، ومشددًا على أنهم لن يسمحوا لأحد "بفرض أي تنازلات علينا".

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