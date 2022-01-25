2022/01/25 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، بيانه رقم 1، مشيرا الى تقديم ورقة ترسم الطريق للتغيير.وقال الخنجر في بيان، تلقته “ايرث نيوز”: “نتقدم اليوم بكل عزم، التزاماً بتطلعات جماهيرنا وحرصاً على مصالحه، بتشكيل فريق واحد مؤمن بحب العراق؛ وثابت في الدفاع عن حقوق أهله وجماهيره التي يمثلها ولأجل كل نازح […]

ظهرت المقالة تحالف السيادة يصدر بيانه رقم 1: سنقدم ورقة ترسم الطريق للتغيير أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف السيادة يصدر بيانه رقم 1: سنقدم ورقة ترسم الطريق للتغيير) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف السيادة يصدر بيانه رقم 1: سنقدم ورقة ترسم الطريق للتغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).