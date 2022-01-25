السعودية تعلن عن اتفاق لبيع الكهرباء إلى العراق

2022/01/25 | 18:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السعودية، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي مع العراق بهدف تزويد بغداد بالطاقة الكهربائية.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم، 25 كانون الثاني/يناير إنّ ما "يربطنا بالعراق أكبر بكثير من خطوط الكهرباء وبه روابط مثل الدم والعرق والتاريخ المشترك".

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وتعيش البلاد، التي تنتج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء، أزمة طاقة بالتزامن مع موجة البرد، إذ تحتاج إلى 30 ألف ميغاواط لتلبية الحاجة في فترات الذروة.

وسبق أن أعلن وزير النفط العراقي في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن العراق يجري محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية.

وعزت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، الأزمة الحالية في تجهيز الطاقة إلى توقف خطوط نقل الغاز الإيراني بشكل كامل.

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